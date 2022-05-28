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Главная » Украина » Общество
12:30 28 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинское Черное море и Одессу защитят американские противокорабельные ракеты Harpoon, – Резников

Украина получает пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon для обороны от российского агрессора в Черном море.

Американские Harpoon и украинские Нептуны защитят наше Черное море

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что использовать противокорабельные ракеты будут подготовленные украинские команды, прошедшие соответствующее обучение.

“Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу”, – уточнил министр.

Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить «Гарпуны» от датских партнеров с участием британских друзей.

Резников при этом отметил британское лидерство и особые усилия своего “друга и коллеги – великого друга Украины” министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Как сообщали Власти, Резников сообщил, что в Украину уже поступили американские САУ М109 Paladin одной из модификаций.

Тэги: Алексей Резников
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