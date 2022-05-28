Порошенко во второй раз не дали пересечь украинскую границу: что теперь не так

Пятому президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины.

Порошенко снова не выпустили из Украины



Об этом сообщила нардеп от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар.

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По ее словам, в этот раз QR код считался, командировка действительна, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу.

“Но пограничники теперь говорят, что «представил не все документы»), но не говорят какие «не все»… Неужели «лидер свободного мира» не понимает, что блокирование оппозиции – это слишком опускает его самого? И показывает, насколько его власть больше похожа на российскую, а не европейскую?” – написала Сюмар.

Также она добавила, что цирк во время войны отвратительнее пира во время чумы.

Окружение Порошенко обвинило власть в «политическом заказе» и подчеркнуло, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде лидеру “Европейской солидарности”, ведь он как нардеп не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

Как сообщали Власти, народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко пограничники не разрешили покинуть страну для поездки в международную командировку.

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