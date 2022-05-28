Кадыров показал на видео, как его бойцы в Северодонецке имитируют войну

Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором чеченцы якобы ведут бой у гостиницы «Мир» в Северодонецке.

Кадыровцы играются в войнушку в Северодонецке



Странный ролик глава Чечни выложил на своем Telegram-канале.

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На кадрах неоднократно видно, как военные выглядывают из-за углов домов и опустошают свои магазины, лупят из пулеметов и ПТРК.

Интересно, что украинских военных на записях нет, ответный огонь не слышен и не виден.

Да и судя по бесстрашию оператора, ему, очевидно, ничего на самом деле не угрожает.

Гостиница «Мир» расположена в спальном районе на северной окраине Северодонецка — после наступления со стороны леса, российские войска могут удерживать этот плацдарм для дальнейшего продвижения в центр города.

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Как сообщали Власти, глава Луганской ОВА утром 28 мая сообщил, что российские военные до сих пор находятся в отеле “Мир” в Северодонецке, но сам город остается под украинским флагом.

Тэги: Рамзан Кадыров, Северодонецк