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Главная » Мир » Политика
18:16 28 Мая 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Путин раздражен активностью Кадырова – Kit

Президент РФ Владимир Путин откровенно раздражён деятельностью Рамзана Кадырова и чеченских войск на фоне неудач российской армии в Украине.

Кадыровские войска ничем не проявили себя, кроме медийной активности

Об это пишет Kit.

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По словам собеседников издания, поначалу Кремлю нравилась деятельность кадыровцев в Украине и он публично хвалил их за мужество.

Однако в последнее время Путин раздражён медийной активностью Кадырова и его подразделений, что частично обусловлено общим информационным фоном от неудач и поражений российской армии в Украине.

Недовольство Путина, отмечает издание, подпитывают также представители российской армии и руководство спецслужб. Российские военные якобы раздражены тем, что кадыровские войска особо не отличились в боях, но в медиа продвигают образ себя как более храбрых и умелых бойцов по сравнению с другими подразделениями.

Российские спецслужбы опасаются, что Кадыров ведет себя слишком разнузданно и агрессивно.

Тэги: Рамзан Кадыров, Владимир Путин
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