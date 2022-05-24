Главная » Украина » Происшествия
10:22 29 Мая 2022 522 Комментарии
Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео
Вечером 28 мая в Донецке в Кировском районе прилетело по коксохимзаводу, где оккупанты устроили склад боеприпасов
В Донецке ночью было очень громко
Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео достаточно мощных взрывов и сильного пожара.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Утверждается, что завод не функционирует по назначению – там хранились боеприпасы.
Из-за их детонации пострадали окрестные улицы и дома – так утверждают в отдельных городских пабликах.
Местная «мэрия» не подтверждает детонации боеприпасов – и сообщает, что по Кировскому району города был нанесен массированный удар. Под который в том числе попал завод по адресу Коксохимическая, 1.
Тэги: Донецк
Loading...
Новости по теме
ТОР