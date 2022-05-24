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10:22 29 Мая 2022 Просмотров 522   КомментариевКомментарии

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

Вечером 28 мая в Донецке в Кировском районе прилетело по коксохимзаводу, где оккупанты устроили склад боеприпасов

В Донецке ночью было очень громко

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео достаточно мощных взрывов и сильного пожара.

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Утверждается, что завод не функционирует по назначению – там хранились боеприпасы.

Из-за их детонации пострадали окрестные улицы и дома – так утверждают в отдельных городских пабликах.

Местная «мэрия» не подтверждает детонации боеприпасов – и сообщает, что по Кировскому району города был нанесен массированный удар. Под который в том числе попал завод по адресу Коксохимическая, 1.

Тэги: Донецк
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