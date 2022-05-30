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Главная » Мир » Общество
06:28 30 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Лавров рассказал о болезни Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сомневается, что «сознательные люди» могут видеть признаки болезни у президента России Владимира Путина.

Лавров считает, что внешний вид Путина не может вызывать вопросов о его здоровье

Как сообщило РИА Новости, слухи о болезни главы Кремля Лавров прокомментировал в интервью французскому телеканалу TF1.

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«Президент Путин появляется на публике каждый день. Вы можете смотреть его на экранах, читать и слушать его выступления. Я не думаю, что сознательные люди могут видеть в этом человеке признаки какой-либо болезни или недомогания», – сказал глава МИД.

Также он добавил, что оставит это на совести распространителей слухов, подчеркнув, что есть “повседневные возможности увидеть, кто и как выглядит”.

Как сообщали Власти, британские таблоиды сообщили, что президент России Владимир Путин, возможно, уже мертв, а его роль исполняет двойник.

Тэги: Сергей Лавров, Владимир Путин
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