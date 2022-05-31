Страны ЕС договорились об эмбарго на российскую нефть и других санкциях

Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на российскую нефть и других ограничениях в рамках шестого пакета санкций против РФ.

В ЕС наконец договорились о частичном эмбарго на нефть из РФ



Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

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По договоренностям Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.

«Это сократит огромный источник финансирования для военной машины РФ», – отметил Мишель.

Он назвал это «максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны».

Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка «Сбербанк», персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще 3 российских государственных вещателей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter заявила, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России до конца года сократится примерно на 90%.

Как сообщали Власти, страны ЕС не смогли в воскресенье, 29 мая, договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита в понедельник-вторник.

Тэги: санкции, ес, эмбарго