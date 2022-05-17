Оружие, получаемое Украиной из США, еще не ленд-лиз, – Маркарова

Оружие, которое сейчас Украина получает от США, поступает не в рамках ленд-лиза.

Механизм лен-лиза еще не запущен



Как сообщил 24 канал, об этом в эфире национального телемарафона заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По ее словам, поставляемое сейчас в Украину оружие является грантовым.

«Все то оружие, которое мы получаем сейчас, – это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США», – заявила Маркарова.

Она объяснила, что Украина получает оружие от США по двум программам USAID и FMF. В соответствии с ними, Штаты покупают вооружение и передают его Украине.

По ее словам, ленд-лиз – это четвертый инструмент, который мы можем задействовать. И пока над его реализацией активно работают украинские власти.

По условиям ленд-лиза Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Тэги: оружие, США, Оксана Маркарова