На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

Россия отвела почти все свои военные корабли из акватории Черного моря в район оккупированного Крыма.

Россия спрятала военные корабли в Крыму



Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, в Черном море находится только один корабль – носитель крылатых ракет.

Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма.

“Получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает на болотах панические настроения”, – констатировал Братчук.

Тэги: Россия, черное море