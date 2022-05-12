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09:52 31 Мая 2022 968 Комментарии
На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря
Россия отвела почти все свои военные корабли из акватории Черного моря в район оккупированного Крыма.
Россия спрятала военные корабли в Крыму
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По его словам, в Черном море находится только один корабль – носитель крылатых ракет.
Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма.
“Получение Украины тяжелого вооружения от союзников вызывает на болотах панические настроения”, – констатировал Братчук.
Тэги: Россия, черное море
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