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17:27 31 Мая 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Впервые в Прикарпатье родители новорожденную девочку назвали Джавелиной

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на заместителя начальника отдела ГРАЦСа Ивано-Франковска Наталью Козубаш.

Джавелина и Джавелин - какие времена, такие и имена

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«Я знаю, что такие интересные имена как Джавелины были зарегистрированы, кажется, в Киеве. Но у нас, в Ивано-Франковской области, тоже есть одна Джавелина, зарегистрированная Галицким отделом ДРАЦС. Байрактара пока нет в нашей области», – рассказала Козубаш.

Ребенок родился в Ивано-Франковском областном перинатальном центре, в семье вынужденных переселенцев. Семья проживает в Галицкой территориальной общине.

Напомним, в начале мая президент США Джо Байден во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, рассказал, что в Украине появилось новое имя в их честь. На тот момент в Украине был зарегистрирован один маленький Джавелин и одна Джавелина.

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