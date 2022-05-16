Отделится и сгорит: Россия запускает в космос ракету, часть которой назвали “Донбасс”
Российская государственная компания «Роскосмос» запускает в Международную космическую станцию ракету, часть которой назвали «Донбасс», она в процессе полета должна отделиться и сгореть в атмосфере.
На это обратил внимание основатель группы журналистов расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
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Кроме этого, на главном обтекателе ракеты указана надпись «Россия своих не бросает» с так называемыми флагами «ЛДНР». Эта часть ракеты также во время полета будет сброшена и сожжена.
«Россия своих не бросает!» — гласит надпись на обтекателе, который сбрасывается и сгорает при входе в атмосферу (обтекатель отделяется после достижения высоты, при которой сопротивление атмосферы уже не играет значительной роли)”, – пояснил Левиев.
Та же часть, которую назвали «Донбасс», частично сгорит, а частично затонет в Тихом океане.