Беженка из Попасной узнала свое имущество на башне российского танка
Украинская беженка из Попасной, которая живет сейчас в Великобритании, опознала свои вещи на башне российского танка на известном фото.
Об этом сообщила BBC.
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Алина Коренюк говорит, что в коробке на фото находится новый бойлер, который она планировала установить еще до начала войны.
Женщина вместе с детьми покинули Украину 8 апреля и находятся у британской пары в Ноттингемшире.
На снимке, сделанном в конце мая, видно, как танк движется мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная.
Российские войска контролируют город в Луганской области с 8 мая.
Коренюк говорит, что фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома.
Первоначально на снимок обратил внимание ее муж.
«Он сказал: «Ты замечаешь что-нибудь странное в этой фотографии?» и спросил меня, вижу ли я то, что и он», — сказала она.
Помимо бойлера, женщина узнали и другие вещи, включают скатерть из летнего домика семьи, новые простыни Disney для ее детей и красное одеяло.
«Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз об этом говорили», – констатировала женщина.