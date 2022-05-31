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08:35 01 Июня 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Россияне закрепляются в центре Северодонецка и продолжают штурм

Российские военные закрепляются в центре Северодонецка и проводят штурмовые операции в северных, южных и восточных районах города.

Россияне продолжают обстреливать и атаковать Северодонецк

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

Также они применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Почечного.

За последние сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Гайдай также добавил, что агрессор продолжает разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

Оккупанты продолжают тотально уничтожать жилой фонд Северодонецка

Оккупанты продолжают тотально уничтожать жилой фонд Северодонецка

Вечером 31 мая в 18:55 оккупанты с самолета атаковали объединение «Азот», в результате чего произошел выброс ядовитых веществ.

Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода «Пролетарий» в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений.

Кроме того, Гайдай отметил продолжение тотального разрушения жилого фонда города.

Россияне закрепились в центре города

Россияне закрепились в центре города

В Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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