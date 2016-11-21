В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что Москва готова провести переговоры и подписать мирное соглашение с Киевом.

Валентина Матвиенко считается приближенной к президенту РФ



Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для переговоров с Украиной о мире.

«Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру”, – сказала она.

В то же время спикер добавила, что не видит такую обратную реакцию со стороны Киева.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский высказал готовность обсуждать вопрос некоторых оккупированных Россией территорий ради прекращения боевых действия.

Тэги: Россия, Валентина Матвиенко