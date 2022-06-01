Перепутали флаги: здание администрации Томской области перешло под юрисдикцию Сербии

Здание администрации Томской области ненадолго перешло под юрисдикцию Сербии из-за того, что чиновники вывесили над ним не тот флаг.

На фото - было/стало



Как сообщило РИА Новости, врио губернатора Мазур объяснил ситуацию тем, что сотрудники «что-то напутали».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он пообещал, что виновных обязательно накажут.

“Они навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области», -сообщил руководитель области.

Флаги Сербии и России имеют одинаковую триколорную гамму, но отличаются порядком расположения цветных полос.

Тэги: Россия