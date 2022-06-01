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10:53 01 Июня 2022 26 Комментарии
Перепутали флаги: здание администрации Томской области перешло под юрисдикцию Сербии
Здание администрации Томской области ненадолго перешло под юрисдикцию Сербии из-за того, что чиновники вывесили над ним не тот флаг.
На фото - было/стало
Как сообщило РИА Новости, врио губернатора Мазур объяснил ситуацию тем, что сотрудники «что-то напутали».
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Он пообещал, что виновных обязательно накажут.
“Они навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области», -сообщил руководитель области.
Флаги Сербии и России имеют одинаковую триколорную гамму, но отличаются порядком расположения цветных полос.
Тэги: Россия
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