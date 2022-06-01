Российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка

Российские войска взяли под контроль уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции.

В Северодонецке продолжаются уличные бои



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, еще часть украинских воинов продолжает бои внутри города.

Гайдай также отметил, что Лисичанск находится полностью под украинским контролем.

Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами

Также глава ОВА добавил, что победа – это не быстро, но точно и обязательно будет.

“Мы боремся за каждый населённый пункт Луганщины! Ждем западное оружие и готовимся к деоккупации!”, – сообщил Гайдай.

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