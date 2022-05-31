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13:07 01 Июня 2022 Просмотров 199   КомментариевКомментарии

Россия обстреляла порт Очаков: снаряд попал в танкер Brentix

Одиночный кассетный боеприпас попал в танкер Brentix, ошвартованный в порту Очаков, в результате российского обстрела.

Боеприпас попал в бак танкера

Об этом сообщил USM.

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Танкер стоит в порту Очаков без груза. Сегодня утром, 1 июня, боеприпас попал в бак судна. Пожар потушили силами экипажа, пострадавших нет.

Танкер Brentix (IMO: 7922221) построен в 1980 году и ходит под флагом Танзании. Его грузоподъемность составляет 3212 тонн дедвейта, а его текущая осадка составляет 4 метра. Общая длина составляет 80,02 метра, ширина – 13 метров.

Кассетный боеприпас попал в танкер Brentix

Кассетный боеприпас попал в танкер Brentix

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, украинские порты остаются закрытыми из-за военно-морской блокады оккупантов. При этом, количество российских мин в Черном море составляет сейчас от 400 до 600 единиц.

Фактически, такие суда, как Brentix, вместе с экипажами остаются в заложниках уже третий месяц.

Тэги: черное море, Очаков
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