Главарь “ДНР” Пушилин ранен в Лимане: появились подробности
Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин предположительно был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области.
Об этом написало написало РИА Мелитополь.
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Никаких подробностей издание не привело, лишь отметив, что все видео, которые с ним публикуются – старые консервы.
Чуть позже пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam, сообщил, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для назначения нового «мэра» оккупированного Россией города.
«Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин «трехсотый», порядка 50 чеченцев «двухсотых», около десятка техники подбиты и «двухсотый» кто-то из верхушки РФ!» – написал пользователь.
«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой «ДНР» Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», – пишет издание.
О характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин, не сообщается.
В то же время пока нет официальных подтверждений ранения Пушилина. Как и конкретики относительно характера и тяжести его ранений.