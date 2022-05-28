Главарь “ДНР” Пушилин ранен в Лимане: появились подробности

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин предположительно был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области.

Пушилин предположительно пострадал от украинской ариллерии



Об этом написало написало РИА Мелитополь.

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Никаких подробностей издание не привело, лишь отметив, что все видео, которые с ним публикуются – старые консервы.

Чуть позже пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam, сообщил, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для назначения нового «мэра» оккупированного Россией города.

«Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин «трехсотый», порядка 50 чеченцев «двухсотых», около десятка техники подбиты и «двухсотый» кто-то из верхушки РФ!» – написал пользователь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой «ДНР» Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», – пишет издание.

О характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин, не сообщается.

В то же время пока нет официальных подтверждений ранения Пушилина. Как и конкретики относительно характера и тяжести его ранений.

Тэги: Денис Пушилин, лиман