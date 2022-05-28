НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:29 01 Июня 2022 Просмотров 236   КомментариевКомментарии

Главарь “ДНР” Пушилин ранен в Лимане: появились подробности

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин предположительно был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области.

Пушилин предположительно пострадал от украинской ариллерии

Об этом написало написало РИА Мелитополь.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Никаких подробностей издание не привело, лишь отметив, что все видео, которые с ним публикуются – старые консервы.

Чуть позже пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam, сообщил, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для назначения нового «мэра» оккупированного Россией города.

«Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин «трехсотый», порядка 50 чеченцев «двухсотых», около десятка техники подбиты и «двухсотый» кто-то из верхушки РФ!» – написал пользователь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой «ДНР» Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», – пишет издание.

О характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин, не сообщается.

В то же время пока нет официальных подтверждений ранения Пушилина. Как и конкретики относительно характера и тяжести его ранений.

Тэги: Денис Пушилин, лиман
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.05.2022 10:44
Россия захватила большую часть Лимана: почему он так важен и что будет дальше
ТОР
28.05.2022 07:42
Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб
ТОР
27.05.2022 18:39
Украинские военные продолжают бороться за Лиман
blog comments powered by Disqus
Россия может открыть «второй фронт» на Киевском направлении

17:21  Украина

Украинец шокировал европейцев, показав на картах их стран площадь, захваченную Путиным в Украине

17:10  Мир

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: выпущено 6 ракет

16:21  Украина

Командующий войной против Украины генерал Дворников исчез: что случилось

16:16  Мир

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00  Мир

Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии

15:39  Мир

Главарь “ДНР” Пушилин ранен в Лимане: появились подробности

15:29  Украина

В России назвали время проведения псевдореферендумов о вхождении оккупированных территорий в состав РФ

15:10  Мир

В Николаеве взрывы: город обстреливают из артиллерии

14:56  Украина

Российские СМИ сообщили о мощном “хлопке” в подмосковных Мытищах. Видео

13:47  Мир

Россия обстреляла порт Очаков: снаряд попал в танкер Brentix

13:07  Украина

В “ДНР” пообещали судить на “международном трибунале” Зеленского, Порошенко и Турчинова

12:36  Украина

Российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка

11:03  Украина

Перепутали флаги: здание администрации Томской области перешло под юрисдикцию Сербии

10:53  Мир

Путина готовят к срочной операции из-за рака поджелудочной железы – СМИ

10:41  Мир

В первое летнее утро Россия нанесла ракетный удар по Славянску. Фото

10:08  Украина

В России начались учения стратегических сил с ядерным оружием

10:00  Мир

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00 Мир

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

09:48 Мир

Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области

08:22 Украина

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина