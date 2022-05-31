Россия может открыть «второй фронт» на Киевском направлении

На границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных, сформированы батальонно-тактические группы, а беспилотники пересекают границу с Украиной, пытаются вести разведку.

Военные призывают киевлян не расслабляться



Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель киевской бригады теробороны ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, при повторном вторжении россияне могут попытаться не допустить ошибок, которые сорвали их первое наступление на украинскую столицу.

Также Ковалев добавил, что угроза обстрелов Киева до сих пор сохраняется.

«Киевляне должны быть сознательны. Угроза с севера никуда не делась и расслабляться рано… Существует угроза террористической операции, угроза обстрелов баллистическими и крылатыми ракетами», – сообщил представитель теробороны.

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