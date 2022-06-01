Пушилин ранен или нет: подробный разбор с фото и видео

По украинским СМИ и Telegram-каналам разнеслась новость о якобы ранении главаря “ДНР” Дениса Пушилина в Лимане.

Информация о ранении Пушилина, скорее всего не соответствует действительности



Сначала информацию скупо обнародовал канал РИА Мелитополь. Там сообщили о самом факте ранения Пушилина в Лимане – без подробностей и комментариев.

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Позже пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam, сообщил, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для назначения нового «мэра» оккупированного Россией города.

«Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин «трехсотый», порядка 50 чеченцев «двухсотых», около десятка техники подбиты и «двухсотый» кто-то из верхушки РФ!» – написал пользователь.

Еще позднее информацию о ранении подтвердил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

На волне этих слухов администрация Пушилина сделал заявление, что информация о ранении является фейком.

Кроме того в сети появились фото и видео с Пушилиным с церемонии подписания соглашения о побратимстве между Петербургом и Мариуполем и других торжественных мероприятий, которые прошли 1 июня в Мариуполе.

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Скорее всего, главарь “ДНР” таки невредим, а если и ранен, то не настолько значительно, как нам бы хотелось.

Тэги: Мариуполь, Денис Пушилин