Война в Украине будет парадоксальной и продлится до зимы, – Подоляк

Война против России будет продолжаться как минимум до зимы, так как ни одна из сторон не считает себя победителем.

Подоляк объяснил, почему война быстро не закончится



Об этом заявили советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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«До осени-зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства… война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом «русском мире» жить», – сказал он.

По словам Подоляка, военное руководство полностью разделяет планы политических лидеров Украины относительно того, что замораживание войны недопустимо, и армия должна вернуть захваченные территории.

Также советник главы ОП отметил, что Украина готова идти на любые обменные процедуры, чтобы вернуть украинских военных из российского плена.

«Мы будем готовы обменивать любой объем российских солдат на наших. Россияне нам не нужны. Думаю, что и России они не нужны. В России есть определенные категории солдат, которых они всегда захотят забрать. В первую очередь срочников”, – сказал Подоляк.

Он также уточнил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы получать информацию о наших пленных в России: как они там, имеют ли они доступ к медицинским услугам, к надлежащему питанию, насколько эффективно их содержание, насколько оно позволяет им удовлетворять обычные потребности.

По словам Подоляка, несмотря на то, что сейчас приостановлены все переговоры, кроме гуманитарных, война завершится определенными переговорами и юридической фиксацией результатов на поле боя.

Советник главы ОП заявил, что сейчас важно, чтобы ВСУ выстояли на Донбассе, где Россия тратит свои главные резервы.

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