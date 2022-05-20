Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности
В ночь на 2 июня российские войска нанесли ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области, ранены пять человек.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет», – уточнил он.
В свою очередь глава правления Укрзализныци Александр Камышин информировал, что оккупанты в очередной раз ударили по инфраструктуре на Львовской железной дороге.
«Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет», – добавил он.
Камышин опроверг информацию о том, что оккупанты якобы ударили по Бескидскому тоннелю.
Глава Укрзализныци предупредил, что из-за обстрелов в пути задерживаются три пассажирских поезда:
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№30 Ужгород – Киев;
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№13 Солотвино – Киев;
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№145 Львов – Ужгород.