Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности

В ночь на 2 июня российские войска нанесли ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры во Львовской области, ранены пять человек.

Оккупанты обстреляли Львовщину



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизни нет», – уточнил он.

В свою очередь глава правления Укрзализныци Александр Камышин информировал, что оккупанты в очередной раз ударили по инфраструктуре на Львовской железной дороге.

«Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет», – добавил он.

Камышин опроверг информацию о том, что оккупанты якобы ударили по Бескидскому тоннелю.

Глава Укрзализныци предупредил, что из-за обстрелов в пути задерживаются три пассажирских поезда:

№30 Ужгород – Киев;

№13 Солотвино – Киев;

№145 Львов – Ужгород.

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