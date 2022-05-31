Беларусь перебрасывает свою военную технику ближе к Украине и метит ее красными квадратами. Видео

Более 50-и единиц техники перебрасывают Вооруженные силы Беларуси из Гродно в Брестскую область, на большинстве машин есть опознавательный знак в виде красного квадрата.

Техника с красными квадратами движется к Бресту



Об этом сообщил Беларускі Гаюн.

В Гродненском районе 1 июня на ЖД-станциях «Коробчицы» и «Свислочь» шла погрузка техники, среди которой: 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 «Оса», 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, 2 единицы основ для ЗРК «Оса» под тентом.

В сообщении отмечено, что вся техника принадлежит ВС Беларуси, а на многих из машин можно заметить опознавательный знак — красный квадрат.

2 июня около 08:00 эшелон выехал из Гродно. В 10:00 его заметили в Барановичах, а также в Лесной. Спустя 40 минут в районе Доманово (Ивацевичский район) и в 11:00 в г. Ивацевичи по направлению на Брест.

Отмечено, что большая часть этой техники стояла в Хойниках с 7 мая, погруженная на эшелон.

По нашей информации издания, ранее её использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь её перевозят в направлении Бреста.

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