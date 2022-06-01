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13:43 02 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Азовском море массово мрут дельфины: тела выбрасывает на берег Мариуполя

В акватории Азовского моря зафиксирован массовый мор рыбы, в частности дельфинов.

Дельфинов выбрасывает на мариупольские пляжи

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле.

“С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать о наличии болезни в морской воде. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением”, – отметил Андрющенко.

По его словам, эпидемия в Мариуполе из угрозы превратилась в реальность.

В Азовском море массовый мор рыбы

В Азовском море массовый мор рыбы

Тэги: Мариуполь, Азовское море
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