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13:43 02 Июня 2022 0 Комментарии
В Азовском море массово мрут дельфины: тела выбрасывает на берег Мариуполя
В акватории Азовского моря зафиксирован массовый мор рыбы, в частности дельфинов.
Дельфинов выбрасывает на мариупольские пляжи
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Он отметил, что такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле.
“С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать о наличии болезни в морской воде. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением”, – отметил Андрющенко.
По его словам, эпидемия в Мариуполе из угрозы превратилась в реальность.
Тэги: Мариуполь, Азовское море
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