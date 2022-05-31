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15:22 02 Июня 2022 Просмотров 668   КомментариевКомментарии

Российскую артиллерию уничтожат за неделю-две: почему это возможно с HIMARS и MLRS

Получение Украиной современных реактивных систем залпового огня типа HIMARS или MLRS позволит быстро и точно уничтожить всю российскую артиллерию на территории Украины.

Современные РСЗО не дают шансов российской артиллерии

Об этом Радио Свобода рассказал независимый военный эксперт, бывший служащий итальянской армии Томас Тейнер.

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Он объяснил, что россиянам понадобится 16 ракет «Смерч» или 12 «Ураганов», чтобы накрыть кассетными боеприпасами большую область, надеясь на поражение заданной цели.

Ракета семейства GMLRS работает так: один выстрел – одна пораженная цель, после чего в контейнере остается еще 5 (в случае с HIMARS) или 11 ракет (в случае с MLRS), чтобы поразить еще 5 или 11 целей.

Боевому расчету «Смерча» после выстрела, чтобы его перезарядить и занять новую позицию, нужен час.

Установка M270A1, оснащенная двумя контейнерами с 6 ракетами в каждом, за этот же час может быть перезаряжена 6–10 раз. Шесть умножить на 12 = 72 ракеты, то есть при наличии точных координат – 72 пораженные цели за то время, пока «Смерч» нанесет 1–2 неточных удара неуправляемыми ракетами.

К тому же российские войска с появлением у Украины американских РСЗО не смогут стрелять долго.

Представим: «Смерч», «Ураган» или «Град» делает залп, после этого вступает в игру один из поставленных США Украине контрбатарейных радаров. Далее M270A1 или HIMARS наносит ответный точный удар всего спустя 120 секунд после российского залпа.

Сочетание скорости работы американских контрбатарейных радаров, компьютерной системы управления огнем, скорости полета ракет GMLRS в три маха и их точности, обусловленной GPS-навигацией, приведет к тому, что российская артиллерия в Украине будет полностью уничтожена в течение недели или двух.

Тэги: оружие
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