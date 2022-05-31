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Главная » Мир » Политика
16:50 02 Июня 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

ЕС ободрил шестой пакет санкций против ЕС с нефтяным эмбарго

Послы Евросоюза (ЕС) одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичное нефтяное эмбарго.

Европейцы долго не могли прийти к согласию по поводу дальнейших санкций

Также пакет предусматривает санкции против российского «Сбербанка».

Однако пакет не будет включать индивидуальные санкции против патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, ведущего сторонника вторжения в Украину и близкого союзника президента России Владимира Путина.

Венгрия выступила против его включения в санкционный список.

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Тэги: санкции, ес
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