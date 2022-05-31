ЕС ободрил шестой пакет санкций против ЕС с нефтяным эмбарго

Европейцы долго не могли прийти к согласию по поводу дальнейших санкций

Европейцы долго не могли прийти к согласию по поводу дальнейших санкций

Также пакет предусматривает санкции против российского «Сбербанка».

Однако пакет не будет включать индивидуальные санкции против патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, ведущего сторонника вторжения в Украину и близкого союзника президента России Владимира Путина.

Венгрия выступила против его включения в санкционный список.