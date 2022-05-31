31.05.2022 05:29
Главная » Мир » Политика
16:50 02 Июня 2022 49 Комментарии
ЕС ободрил шестой пакет санкций против ЕС с нефтяным эмбарго
Послы Евросоюза (ЕС) одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичное нефтяное эмбарго.
Европейцы долго не могли прийти к согласию по поводу дальнейших санкций
Также пакет предусматривает санкции против российского «Сбербанка».
Однако пакет не будет включать индивидуальные санкции против патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, ведущего сторонника вторжения в Украину и близкого союзника президента России Владимира Путина.
Венгрия выступила против его включения в санкционный список.
Новость дополняется…
Тэги: санкции, ес
Loading...
Новости по теме
ТОРСтраны ЕС договорились о нефтяном эмбарго для России
29.05.2022 15:01