Болезнь Путина подтвердили в разведке США: озвучены новые данные

Информация о серьезном заболевании Путина, полученная израильским журналистом от своих источников в Москве, получила еще одно подтверждение.

О болезни Путина говорят все чаще



Вслед за британской разведкой о том, что российский лидер тяжело болен, сообщили три источника Newsweek в США — сотрудник офиса главы Национальной разведки, чиновник разведывательного управления Пентагона и старший офицер ВВС.

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К маю у спецслужб США был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, даже умирает. Его плохое состояние видно и по кадрам встреч с чиновниками — например с министром обороны Сергеем Шойгу.

А апреле президент РФ якобы перенес операцию.

Но к концу мая, после долго отсутствия, президент стал чаще появляться на публике.

«Путин определенно болен. Но можно только предполагать, скоро ли он умрет. Он по-прежнему опасен», – сказал собеседник издания.

Также издание отметило, что точно оценить состояние Путина мешает его постоянная изоляция.

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