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06:45 03 Июня 2022 197 Комментарии
Россия ночью нанесла ракетный удар по Харьковщине: был сильный пожар в Безлюдовке. Фото и видео
Около полуночи 3 июня российские войска обстреляли Харьковскую область, в частности поселок Безлюдовка.
После прилета в Безлюдовке вспыхнул пожар
О взрывах и прилетах сообщили местные жители в соцсетях и пабликах.
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По предварительной информации, две вражеские ракеты попали в предприятие по переработке древесины в Безлюдовке.
Говорят, что взрывы были очень мощным – в домах по соседству вылетели двери и стекла.
После прилета там вспыхнул сильный пожар. На месте работали спасатели ГСЧС.
Безлюдовка – поселок, расположенный на юге от Харькова, практически примыкает к городу.
Тэги: Харьков
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