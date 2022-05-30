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06:45 03 Июня 2022 Просмотров 197   КомментариевКомментарии

Россия ночью нанесла ракетный удар по Харьковщине: был сильный пожар в Безлюдовке. Фото и видео

Около полуночи 3 июня российские войска обстреляли Харьковскую область, в частности поселок Безлюдовка.

После прилета в Безлюдовке вспыхнул пожар

О взрывах и прилетах сообщили местные жители в соцсетях и пабликах.

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По предварительной информации, две вражеские ракеты попали в предприятие по переработке древесины в Безлюдовке.

Говорят, что взрывы были очень мощным – в домах по соседству вылетели двери и стекла.

После прилета там вспыхнул сильный пожар. На месте работали спасатели ГСЧС.

Безлюдовка – поселок, расположенный на юге от Харькова, практически примыкает к городу.

Пожар в Безлюдовке

Пожар в Безлюдовке

По словам местных, загорелась "лесопилка"

По словам местных, загорелась "лесопилка"

Тэги: Харьков
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