Россияне попытались наступать из-под Изюма на Славянск

Российские войска атаковали села вдоль трассы из Изюма на Славянск.

Российские войска безуспешно пытались наступать



Как сообщили в Генштабе, противник проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина.

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Там добавили, что враг успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

В целом же на Славянском направлении оккупанты сосредоточены на инженерном оборудовании позиций.

Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации.

Тэги: Славянск, изюм