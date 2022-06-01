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07:38 03 Июня 2022 166 Комментарии
Россияне попытались наступать из-под Изюма на Славянск
Российские войска атаковали села вдоль трассы из Изюма на Славянск.
Российские войска безуспешно пытались наступать
Как сообщили в Генштабе, противник проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина.
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Там добавили, что враг успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел.
В целом же на Славянском направлении оккупанты сосредоточены на инженерном оборудовании позиций.
Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.
Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации.
Тэги: Славянск, изюм
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