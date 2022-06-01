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07:38 03 Июня 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Россияне попытались наступать из-под Изюма на Славянск

Российские войска атаковали села вдоль трассы из Изюма на Славянск.

Российские войска безуспешно пытались наступать

Как сообщили в Генштабе, противник проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина.

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Там добавили, что враг успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

В целом же на Славянском направлении оккупанты сосредоточены на инженерном оборудовании позиций.

Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации.

Тэги: Славянск, изюм
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