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08:34 03 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вертолеты с боекомплектами и десантные корабли: в Киевском море затоплено множество вражеской техники

На дне Киевского моря после начала полномасштабного российского вторжения покоится значительное количество российской военной техники, которая опасна для мирных граждан.

Киевское море таит в себе большую опасность для мирных граждан

Об этом на брифинге 2 июня рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По его словам, с помощью специальных подводных дронов производится фиксация вражеской техники и разминирование опасных объектов.

“У нас есть Киевское море. После первого месяца широкомасштабной войны – мы видели там и десантные корабли затоплены, и большое количество вертолетов врага, которые находятся с боекомплектами там. Сегодня, конечно, это было поднято со дна Киевского моря, но большое количество боеприпасов сегодня там. И конечно, это все еще опасно”, – сообщил Монастырский.

Он также добавил, что зафиксированы трагические случаи подрывов граждан. Только в  мае их было 15.

Тэги: Киев, Денис Монастырский
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