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08:52 03 Июня 2022 Просмотров 501   КомментариевКомментарии

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях под Запорожьем

Российские войска пытались остановить продвижение подразделений ВСУ в районе Новодаровки и Нескучного, однако успеха не добились и вынуждены были отступить.

ВСУ продолжают оттеснять врага под Запорожьем

Оперативную информацию по состоянию на 22:00 2 июня озвучили в Запорожской ОВА.

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Там также отметили, что враг совершал огневое поражение позиций украинских войск по всей линии столкновения.

Активных наступательных действий российские оккупанты не проводили.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усиливают свои подразделения в районе Васильевки.

Кроме того, 2 июня враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Ольговское, Полтавка, Новоандреевка, Времовка, Малые Щербаки, Преображенка, Новоданиловка, Покровское, Новодаровка, Успеновка, Гуляйпольское, Новополье и Новоселка.

ВСУ оттесняют оккупантов в районе Новодаровки и Нескучного

ВСУ оттесняют оккупантов в районе Новодаровки и Нескучного

За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено: 28 – личного состава, 41 – ранено; уничтожено 3 танка; 7 боевых бронированных машин, 1 единица захвачена; 7 единиц автомобильной техники и 2 миномета.

Вместе с этим уничтожен вражеский склад боеприпасов и два наблюдательных пункта.

Тэги: Запорожье
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