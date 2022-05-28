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12:01 03 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

«Спецоперация» в Украине пойдет ускоренно, Шойгу поставил новые задачи, – Кадыров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы определил новые задачи в “спецоперации” в Украине, и теперь она пойдет в ускоренном темпе.

Главный Tik-Tok-воин встретился с Шойгу и выдал инсайд

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Он рассказал о своей встрече с министром обороны России в четверг 2 июня.

“Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе”, – заявил Кадыров.

По его словам, дальнейшее взаимодействие с Шойгу позволит “существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим”.

Тэги: Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу
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«Спецоперация» в Украине пойдет ускоренно, Шойгу поставил новые задачи, – Кадыров

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