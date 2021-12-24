Маск передал Украине солнечные станции Tesla Powerwall: где устанавливают

Илон Маск передал Украине солнечные станции Tesla Powerwall, которые уже обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины.

Tesla Powerwall в Бородянке



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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“На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений”, – пояснил он.

Также он показал фото с работниками амбулатории в Бородянке, которая оборудована панелями от Маска.

Тэги: Tesla, Илон Маск