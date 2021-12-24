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13:32 03 Июня 2022 21 Комментарии
Маск передал Украине солнечные станции Tesla Powerwall: где устанавливают
Илон Маск передал Украине солнечные станции Tesla Powerwall, которые уже обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины.
Tesla Powerwall в Бородянке
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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“На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений”, – пояснил он.
Также он показал фото с работниками амбулатории в Бородянке, которая оборудована панелями от Маска.
Тэги: Tesla, Илон Маск
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