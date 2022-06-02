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Главная » Мир » Общество
14:04 03 Июня 2022 Просмотров 360   КомментариевКомментарии

Колонна белорусской военной техники из Гродно добралась до украинской границы

Колонна белорусской военной техники, которую 2 июня засекли выезжающей из Гродно по направлению к Украине, подошла к границе с Волынской областью.

Белорусы четко сдают перемещение колонны своих войск

Об этом сообщил Беларускі Гаюн.

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По данным мониторинговой группы, шесть БТР-ов и один МАЗ заметили сегодня в 11:35 в Кобринском районе в сторону деревни Дивина.

Эта же колонна в сопровождении ГАИ затем повернула в сторону границы с Украиной.

В 12:45 со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТР и МАЗ, затем за ними колонна из 6 БТР и МАЗа.

Как сообщали Власти, более 50-и единиц техники перебрасывают Вооруженные силы Беларуси из Гродно в Брестскую область, на большинстве машин есть опознавательный знак в виде красного квадрата.

Тэги: беларусь
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