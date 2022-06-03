В России новый символ войны: старуху с флагом массово меняют на мальчика в шлеме
Российская пропаганда сменила символ военного вторжения в Украину – старушку с флагом – на мальчика в танкистском шлеме.
Об этом сообщила Сота.
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Старушка с флагом перестала выполнять свои пропагандистские функции после публичного отказа от поддержки армии РФ – к ней во двор прилетела мина.
Теперь пропаганда активно эксплуатирует образ 8-летнего белгородского мальчика Алексея Павличенко.
“Мальчик учится в первом классе и мечтает стать военным. Каждый день после школы он выбегает на улицу встречать колонны российской военной техники”, – поясняют российские чиновники.
C портретом Лёши делают шоколадки, выпускают открытки и рисуют граффити.
В связи со сменой символа по регионам РФ прокатилась “дестарушкизация”.