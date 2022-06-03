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16:29 03 Июня 2022 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

ВСУ отбросили врага от двух населенных пунктов под Северодонецком

ВСУ отбросили врага от двух населенных пунктов близ Северодонецка – Метелкино и Белогоровки.

Оккупантов отбросили от Северодонецка

Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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Он также сообщил, что противник при поддержке авиации продолжает штурмовать жилые кварталы центра Северодонецка, активные бои в городе и его окрестностях продолжаются.

Также Мотузяник добавил, что на Бахмутском направлении ВСУ не дает противнику оттеснить войска с позиций и перейти в наступление.

Тэги: Северодонецк
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