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Главная » Мир » Политика
17:43 03 Июня 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В России хотят создать регион Донбасс: могут включить туда еще Ростовскую и Воронежскую области РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать макрорегион Донбасс, в который должны будут войти Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области.

Ростовский губернатор решил присоединить себя к Донбассу

Об этом сообщило РБК.

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Российский чиновник напомнил, что в 2011 году при поддержке Евросоюза на этой же территории создали еврорегион Донбасс, включавший в себя Ростовскую область Российской Федерации, Луганскую и Донецкую области Украины.

Он задумывался как наднациональный экономический кластер, собранный по сырьевому принципу. Деятельность еврорегиона приостановили в 2014 году.

Издание со ссылкой на политологов отметило, что никаких реальных механизмов взаимодействия между Донецкой и Луганской областями и регионами РФ сейчас нет, а предложенное понятие макрорегиона не вписывается в российскую систему госуправления с федеральными округами и субъектами федерации и вряд ли может быть реализовано в действительности.

Тэги: Россия, Донбасс
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