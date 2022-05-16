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19:23 03 Июня 2022 Просмотров 3098   КомментариевКомментарии

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео

Украинские военные в очередной раз мощно накрыли скопление военной техники российских оккупантах в Пологах Запорожской области.

Боекомплекты детонировали почти три часа

Об этом сообщили Властям местные жители.

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По их словам, на территории местного маслоэкстракционного завода оккупанты устроили военную базу, где разместили множество военной техники.

Ориентировочно в 16:30 там прогремели мощные взрывы. Судя, по всему сдетонировали боекомплекты, поскольку за этим последовали новые характерные разрывы.

Жители Полог боялись выходить на улицы в течение почти трех часов – постоянно что-то бахало.

Напомним, это уже не первые прилеты на территорию Пологовского МЭЗа, которая, очевидно, приглянулась оккупантам также, как и район аэродрома под Чернобаевкой.

Туда уже мощно прилетало 12 мая, а затем и 16 мая.

Тэги: пологи, Заопрожье
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