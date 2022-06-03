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06:58 04 Июня 2022 41 Комментарии
Надевают бронежилеты и стягивают пушки: оккупанты боятся сопротивления жителей Херсонщины
Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.
Оккупанты не без оснований боятся за свою жизнь
Об этом рассказали в Оперативном командовании “Юг”.
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Там отметили, что местные жители оккупированного региона продолжают сопротивляться.
Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и «послания» для оккупантов, распространяются листовки.
Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Они боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных орудий большой мощности типа «Пион».
Тэги: Херсонская область, херсон
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