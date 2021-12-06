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Главная » Мир » Политика
08:03 04 Июня 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

США и Европа обсуждают условия перемирия с Путиным за спиной у Украины – CNN

Официальные лица США в последние недели регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и завершения войны путем переговоров.

Мир устал от войны

Об этом сообщило CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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Среди вариантов был план из четырех пунктов, предложенный Италией в конце прошлого месяца. Он предполагает приверженность Украины нейтралитету в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на приверженность США принципу «ничего об Украине без Украины».

Американские и украинские чиновники утверждают, что США не давят на Украину, чтобы она взяла на себя обязательства по определенному плану и напрямую не подталкивают к переговорам с русскими.

Тем не менее, существует некоторая путаница в отношении того, какие условия США сочтут целесообразными донести Украине для дальнейшего обсуждения.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила журналистам ранее на этой неделе, что итальянский план является «одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы видеть в завершении этой ужасной войны и ужасных нападений на украинский народ».

Но два американских чиновника сказали CNN, что США на самом деле не поддерживают итальянское предложение.

В любом случае, официальные лица США и Запада говорят, что существует растущая обеспокоенность тем, что если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров и не договорятся, война затянется – потенциально на годы.

Ранее Власти сообщали, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине из 4 этапов, предполагающий прекращение огня и замороженный спор по Крыму и Донбассу.

Тэги: ес, США

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