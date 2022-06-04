Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть пострадавшие

Российские войска утром 4 июня ударили по Одесской области крылатой ракетой воздушного базирования.

Россияне ударили крылатой ракетой с воздуха



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что самолетами стратегической авиации произведен пуск ракеты Х-59.

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения.

Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, есть два пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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