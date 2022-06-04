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08:11 04 Июня 2022 215 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть пострадавшие
Российские войска утром 4 июня ударили по Одесской области крылатой ракетой воздушного базирования.
Россияне ударили крылатой ракетой с воздуха
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Там уточнили, что самолетами стратегической авиации произведен пуск ракеты Х-59.
Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения.
Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, есть два пострадавших.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Тэги: Одесса
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