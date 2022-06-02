НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:36 04 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Китае с рельсов сошел пассажирский поезд: есть жертвы

На юге Китая с рельсов частично сошел скоростной пассажирский поезд, в результате чего погиб один человек и несколько получили серьезные травмы.

Поезд попал в катастрофу из-за неожиданного схождения селя

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Машинист скончался на месте, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Причиной трагедии стал внезапный сель.

С рельсов сошли два вагона, один из которых вынесло на платформу ближайшей станции.

По предварительным данным, среди пострадавших один проводник и семь пассажиров. Всем им оказывается медицинская помощь.

В результате катастрофы погиб один и пострадало восемь человек

В результате катастрофы погиб один и пострадало восемь человек

Попытки медиков спасти машиниста не увенчались успехом — мужчина скончался от полученных травм на месте.

Остальных 136 пассажиров, которые в момент столкновения ехали в поезде, успели успешно эвакуировать.

Тэги: Китай

Новости по теме

ТОР
02.06.2022 12:33
Китай в разы обрушил поставки ноутбуков и телефонов в Россию
ТОР
23.05.2022 19:30
Китай неожиданно присоединяется к санкциям ЕС на поставки газового оборудования в Россию
ТОР
23.05.2022 10:08
США готовы военным путем защитить Тайвань в случае агрессии Китая, – Байден
blog comments powered by Disqus
Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах

23:01 Украина

К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

21:14 Мир

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео

19:23 Украина

Битва за Северодонецк: бои идут в центре города и поселках-сателлитах

10:50 Украина

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях под Запорожьем

08:52 Украина

Россия ночью нанесла ракетный удар по Харьковщине: был сильный пожар в Безлюдовке. Фото и видео

06:45 Украина

Болезнь Путина подтвердили в разведке США: озвучены новые данные

20:08 Мир

Взрывы в Николаеве: город мощно обстреливают из артиллерии

19:36 Украина

Точка невозврата для России наступит в августе: американский генерал назвал причины

18:25 Украина

ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

17:33 Украина

Российскую артиллерию уничтожат за неделю-две: почему это возможно с HIMARS и MLRS

15:22 Мир