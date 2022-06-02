В Китае с рельсов сошел пассажирский поезд: есть жертвы
На юге Китая с рельсов частично сошел скоростной пассажирский поезд, в результате чего погиб один человек и несколько получили серьезные травмы.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
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Машинист скончался на месте, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Причиной трагедии стал внезапный сель.
С рельсов сошли два вагона, один из которых вынесло на платформу ближайшей станции.
По предварительным данным, среди пострадавших один проводник и семь пассажиров. Всем им оказывается медицинская помощь.
Попытки медиков спасти машиниста не увенчались успехом — мужчина скончался от полученных травм на месте.
Остальных 136 пассажиров, которые в момент столкновения ехали в поезде, успели успешно эвакуировать.