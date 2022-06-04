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11:17 04 Июня 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В российском Комсомольске-на-Амуре подожгли здание Росгвардии. Видео

В Хабаровском крае житель Комсомольска-на-Амуре попытался поджечь местное отделение Росгвардии.

Мужчина поджег канистру с горючим

Об этом сообщила Baza.

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По предварительной информации, мужчина попытался зайти в помещение на Пионерской улице с пластиковой канистрой, наполненной горючей жидкостью. Но дверь оказалась закрытой.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар.

Нападавший был быстро задержан. Им оказался 50-летний Владимир Золотарев. Сейчас он доставлен к следователям.

Тэги: Россия, пожар

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