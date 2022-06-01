В Черное море вошли пять больших десантных корабля РФ. Фото

В Черное море вышла группировка из пяти больших десантных кораблей, собранная с трех флотов ВМФ России.

На переднем плане два БДК проекта 1171 «Тапир»



Об этом сообщило Крым.Реалии.

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По данным издания, в Южной бухте – самом крупном ответвлении Севастопольской бухты – у Минной стенки пришвартованы четыре БДК.

Ближние два на фото – это БДК проекта 1171 «Тапир». В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК «Саратов» уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – «Орск» (бортовой номер 148) и «Николай Фильченков» (152).

Также у Минной стенки стоят два БДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) и «Азов» (151).

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