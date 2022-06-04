Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта

После 15:30 российские войска снова обстреляли Николаев, в результате одного из прилетов возник сильный пожар.

Николаев обстреляли после обеда 4 июня



О мощных взрывах сообщали местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорили, что взрывы сосредоточены в одном районе города.

После одного из прилетов где-то в районе порта в небо поднялся огромный столб дыма, который виден даже из-за пределов города.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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