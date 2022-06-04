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16:52 04 Июня 2022 436 Комментарии
Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта
После 15:30 российские войска снова обстреляли Николаев, в результате одного из прилетов возник сильный пожар.
Николаев обстреляли после обеда 4 июня
О мощных взрывах сообщали местные жители в пабликах и соцсетях.
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Говорили, что взрывы сосредоточены в одном районе города.
После одного из прилетов где-то в районе порта в небо поднялся огромный столб дыма, который виден даже из-за пределов города.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Тэги: Николаев
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