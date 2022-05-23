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08:20 05 Июня 2022 Просмотров 1676   КомментариевКомментарии

В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден были перемещены из своей резиденции в Рехобот-Бич, штат Делавэр, в качестве меры предосторожности в субботу днем после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.

Байденов эвакуировали из загородной резиденции

Об этом сообщило CNN со ссылкой на представителя Белого дома. В небо была поднята американская военная авиация.

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«Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство по всем признакам, по ошибке, но были приняты меры предосторожности», — сказал чиновник журналистам.

Он также добавил, что не было никакой угрозы для президента или его семьи»

Секретная служба США подтвердила в более позднем заявлении, что небольшой самолет вошел в ограниченное воздушное пространство возле пляжного дома Байденов по ошибке.

Тэги: США, Джо Байден

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