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09:52 05 Июня 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Северодонецк поделен пополам, потери оккупантов огромны, – Гайдай

После активного наступления на российским войскам сразу удалось взять под контроль 70 % Северодонецка, однако в течение двух дней они были отброшены, город поделен пополам.

Оккупанты выпустили около 30 снарядов по гуманитарному штабу

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты потеряли огромное количество личного состава, а украинцы смогли взять в плен восемь российских военных.

Также глава ОВА отметил, что все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

Противник продолжает проводить интенсивные обстрелы. Так, ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Как сообщали Власти, украинские военные успешно сводят на нет активное использование резервов российскими войсками в упорной битве за Северодонецк.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк

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