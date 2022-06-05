Россия бросила на Северодонецк плохо вооруженных резервистов “ЛНР”, чтобы сберечь свою армию

Россия бросила на зачистку Северодонецка мобилизованный резерв из сил “ЛНР”, чтобы уменьшить потери своих войск.

Россия бросила в Северодонецк мобилизованных из "ЛНР"



Об этом сообщили в ежедневном отчете минобороны Великобритании.

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“Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с обычными российскими подразделениями”, – сказано в нем.

Британские военные отметили, что использование прокси-пехотных сил для операций по расчистке городов является российской тактикой, ранее наблюдаемой в Сирии.

Там россияне использовала V корпус сирийской армии для атак на городские районы.

По мнению британцев, такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими войсками.

Также в отчете отметили, что за последние сутки успешные контратаки ВСУ в Северодонецке сбили оперативный импульс, который российские силы ранее получили за счет сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи.

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