НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:11 05 Июня 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Россия бросила на Северодонецк плохо вооруженных резервистов “ЛНР”, чтобы сберечь свою армию

Россия бросила на зачистку Северодонецка мобилизованный резерв из сил “ЛНР”, чтобы уменьшить потери своих войск.

Россия бросила в Северодонецк мобилизованных из "ЛНР"

Об этом сообщили в ежедневном отчете минобороны Великобритании.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с обычными российскими подразделениями”, – сказано в нем.

Британские военные отметили, что использование прокси-пехотных сил для операций по расчистке городов является российской тактикой, ранее наблюдаемой в Сирии.

Там россияне использовала V корпус сирийской армии для атак на городские районы.

По мнению британцев, такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими войсками.

Также в отчете отметили, что за последние сутки успешные контратаки ВСУ в Северодонецке  сбили оперативный импульс, который российские силы ранее получили за счет сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи.

Тэги: Северодонецк

Новости по теме

ТОР
05.06.2022 09:52
Северодонецк поделен пополам, потери оккупантов огромны, – Гайдай
ТОР
05.06.2022 08:47
ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке и освободили часть города – ISW
ТОР
04.06.2022 19:00
Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам
blog comments powered by Disqus
Украинские артиллеристы показали фейерверк в “запорожской Чернобаевке”: грохотало всю ночь

09:36 Украина

В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию

08:20 Мир

Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам

19:00 Украина

Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта

16:52 Украина

Россияне не могут оформить визы в Мексику: получают отказ на украинском языке

09:48 Мир

Под Изюмом была уничтожена 35-я армия РФ благодаря некомпетентности российских командиров

06:36 Украина

Над Одессой и Николаевом ПВО ночью сбила четыре российские ракеты

06:24 Украина

Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах

23:01 Украина

К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

21:14 Мир

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео

19:23 Украина

В Днепре прогремели взрывы: над городом столб густого дыма

17:00 Украина