Россия бросила на Северодонецк плохо вооруженных резервистов “ЛНР”, чтобы сберечь свою армию
Россия бросила на зачистку Северодонецка мобилизованный резерв из сил “ЛНР”, чтобы уменьшить потери своих войск.
Об этом сообщили в ежедневном отчете минобороны Великобритании.
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“Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с обычными российскими подразделениями”, – сказано в нем.
Британские военные отметили, что использование прокси-пехотных сил для операций по расчистке городов является российской тактикой, ранее наблюдаемой в Сирии.
Там россияне использовала V корпус сирийской армии для атак на городские районы.
По мнению британцев, такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими войсками.
Также в отчете отметили, что за последние сутки успешные контратаки ВСУ в Северодонецке сбили оперативный импульс, который российские силы ранее получили за счет сосредоточения боевых подразделений и огневой мощи.