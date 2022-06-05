В российском Батайске женщина утонула в выгребной яме уличного туалета: провалился пол

В Батайске Ростовской области 57-летняя женщина пошла в уличный туалет и погибла: прогнивший пол не выдержал, и женщина упала в яму, заполненную фекалиями.

Ежегодно в России гибнут в уличных туалетах 100-200 людей



Об этом сообщило местное издание “Батайское время”.

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Тревогу забил супруг женщины примерно через час. Обнаружив провал в туалете, мужчина вызвал спасателей, но было уже поздно: женщина уже погибла.

Трагедия привлекла внимание бежавшего в Украину российского журналиста Александра Невзорова.

По его словам, в России таких случаев каждый год случается около 100-120.

“Проваливаются, тонут, захлёбываются и задыхаются граждане сверхдержавы. В клозетных дырах исчезают дети, старушки, ветераны и студенты. Сорок миллионов выгребных сортиров ежегодно берут дань с «русского мира» и будем откровенны, ещё скромничают. Случай в Батайске ничем особо не примечателен”, – отметил журналист.

Тэги: Россия