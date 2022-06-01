Настроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй

Российская власть психологически парализована зависанием “спецоперации Z», а в то, что все идет хорошо и по плану, верит только президент РФ Владимир Путин.

В то, что все идет по плану, верит только сам Путин



Об этом рассказал писатель и политтехнолог Станислав Белковский.

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По его словам, в российских элитах есть ощущение, что катастрофа приближается, Но Путин не хочет это признавать даже своему окружению.

“Настроения в «бункере Путина» можно сравнить с Берлином 1945 года: тогда в руководстве Германии тоже многие были не согласны с фюрером и его оценкой ситуации. «Но ничего не могли сделать, чтобы эту проблему устранить. И по неумолимой логике истории лидер устранился сам», — пояснил Белковский.

Он также пояснил, что, если с Путиным что-то случится, то по Конституции президентом станет Михаил Мишустин, и это многих устраивает.

«Он и стал премьером как фигура консенсуса между крупными бизнес-группами (Ковальчуками, Чемезовым, Усмановым) и силовиками. В любом случае на смену тирана придет коллективное руководство, как в СССР в 1953-м», – констатировал эксперт.

Тэги: Россия, Владимир Путин