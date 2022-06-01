НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:24 05 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Настроение в бункере Путина, как в Берлине 1945 года, – Белковскй

Российская власть психологически парализована зависанием “спецоперации Z», а в то, что все идет хорошо и по плану, верит только президент РФ Владимир Путин.

В то, что все идет по плану, верит только сам Путин

Об этом рассказал писатель и политтехнолог Станислав Белковский.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

По его словам, в российских элитах есть ощущение, что катастрофа приближается, Но Путин не хочет это признавать даже своему окружению.

“Настроения в «бункере Путина» можно сравнить с Берлином 1945 года: тогда в руководстве Германии тоже многие были не согласны с фюрером и его оценкой ситуации. «Но ничего не могли сделать, чтобы эту проблему устранить. И по неумолимой логике истории лидер устранился сам», — пояснил Белковский.

Он также пояснил, что, если с Путиным что-то случится, то по Конституции президентом станет Михаил Мишустин, и это многих устраивает.

«Он и стал премьером как фигура консенсуса между крупными бизнес-группами (Ковальчуками, Чемезовым, Усмановым) и силовиками. В любом случае на смену тирана придет коллективное руководство, как в СССР в 1953-м», – констатировал эксперт.

Тэги: Россия, Владимир Путин

Новости по теме

ТОР
01.06.2022 16:16
Командующий войной против Украины генерал Дворников исчез: что случилось
ТОР
01.06.2022 16:00
Путин уволил сразу пять генералов: названы причины
ТОР
12.05.2022 09:59
Путин начал грандиозные чистки в военном руководстве, Герасимов отстранен, – Арестович
blog comments powered by Disqus
Украинские артиллеристы показали фейерверк в “запорожской Чернобаевке”: грохотало всю ночь

09:36 Украина

В США экстренно эвакуировали президента Байдена с супругой: в небо подняли авиацию

08:20 Мир

Идут бои за полный контроль над Северодонецком: оккупанты ударили “Точками-У” по окрестным городам

19:00 Украина

Обстрел Николаева: огромный столб дыма поднялся в районе порта

16:52 Украина

Россияне не могут оформить визы в Мексику: получают отказ на украинском языке

09:48 Мир

Под Изюмом была уничтожена 35-я армия РФ благодаря некомпетентности российских командиров

06:36 Украина

Над Одессой и Николаевом ПВО ночью сбила четыре российские ракеты

06:24 Украина

Запорожская Чернобаевка: появились подробности масштабного уничтожения российской техники в Пологах

23:01 Украина

К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

21:14 Мир

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники РФ под Запорожьем: взрывалось почти три часа. Видео

19:23 Украина

В Днепре прогремели взрывы: над городом столб густого дыма

17:00 Украина